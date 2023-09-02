США планируют впервые поставить Украине снаряды с обедненным ураном — Reuters

Соединенные Штаты планируют впервые направить в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Об этом говорится в документе, попавшем в распоряжение агентства Reuters и подтвержденном изданию в разговоре с двумя американскими чиновниками.

Эти боеприпасы, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который должен быть представлен на следующей неделе.

Боеприпасы могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые, по словам человека, знакомого с вопросом, должны быть поставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сообщил, что стоимость пакета помощи составит от $240 млн до $375 млн в зависимости от того, что в него войдет.

По словам одного из чиновников, стоимость и содержание пакета еще уточняются.

Споры вокруг обедненного урана

Хотя Великобритания направила в Украину боеприпасы с обедненным ураном ранее в этом году, это будет первая поставка боеприпасов в США, которая, вероятно, вызовет спорные комментарии на Западе.

Кроме того, данное решение будет принято следом за таким же спорным решением о поставках кассетных боеприпасов в Украину, несмотря на опасения по поводу опасности, которую представляет такое оружие для гражданского населения.

Использование боеприпасов с обедненным ураном вызывает ожесточенные споры: противники, такие как Международная коалиция по запрещению уранового оружия, утверждают, что употребление или вдыхание пыли обедненного урана чревато опасными последствиями для здоровья, включая раковые заболевания и врожденные дефекты.

Обедненный уран, являющийся побочным продуктом обогащения урана, используется для изготовления боеприпасов, поскольку его чрезвычайно высокая плотность позволяет ему легко пробивать броневую защиту и самовоспламеняться, образуя облако пыли и металла.

Хотя обедненный уран и радиоактивен, он значительно менее радиоактивен, чем природный уран, хотя его частицы могут сохраняться в течение длительного времени.

Соединенные Штаты массово использовали боеприпасы с обедненным ураном во время войн в Персидском заливе в 1990 и 2003 годах, а также во время бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1999 году.

Международное агентство по атомной энергии ООН, осуществляющее надзор за ядерным оружием, утверждает, что исследования в бывшей Югославии, Кувейте, Ираке и Ливане “показали, что наличие остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов”.

Тем не менее, наличие радиоактивных материалов может усугубить масштабные проблемы Украины, связанные с послевоенной очисткой. Территория страны уже усеяна неразорвавшимися боеприпасами от кассетных бомб и других боеприпасов, а также сотнями тысяч противопехотных мин.

Детали о новом пакете помощи

В середине июня газета Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность направить в Украину снаряды с обедненным ураном.

В последнее время в рамках контрнаступления Украины были отправлены артиллерийские орудия, зенитные ракеты и наземная техника. Reuters не удалось выяснить, что еще, кроме снарядов с обедненным ураном, содержится в пакете.

Финансирование пакета помощи осуществляется в соответствии с президентскими полномочиями по сокращению численности военнослужащих, которые позволяют президенту передавать предметы и услуги из американских запасов без одобрения Конгресса в чрезвычайных ситуациях. Материалы будут поступать из избыточных запасов США.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.