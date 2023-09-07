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Второй пакет за один день: США объявили о еще $1 млрд помощи для Украины

Ентоні Блінкен
Фото: Офис президента

Соединенные Штаты предоставят Украине еще один пакет помощи на более чем $1 млрд. Он будет включать как усиление противовоздушной обороны, так и помощь гражданскому населению.

Об этом объявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

— Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи с бюджетом более $1 млрд. Он включает $665 млн для гражданской безопасности. В общем с начала российской агрессии мы передали помощь на более чем $43 млрд. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы отвоевали более 50% оккупированных территорий… Эти дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону в частности, — заявил Блинкен.

Дополнительные более $300 млн США выделят на такие потребности Украины, как обеспечение закона и права на деоккупированных территориях.

Кроме того, $100 млн выделят на поддержку долгосрочных военных потребностей Украины.

Также глава Госдепа заявил, что сейчас Украина остается наиболее заминированной страной в мире, поэтому нуждается в помощи с разминированием, однако не уточнил, сколько из выделенных средств будут направлены на нужды в разминировании территорий.

Перед этим Министерство обороны США объявило о предоставлении очередного пакета помощи Украине на $175 млн. В пакет вошли, в частности, боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams.

Отметим, что Энтони Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом 6 сентября. В течение суток он почтил память защитников Украины, погибших в войне с Россией. Также глава внешнеполитического ведомства США встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и даже посетил столичный McDonald’s.

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Источник: МИД
Война в Украине, Госсдеп США, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, США
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