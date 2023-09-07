Второй пакет за один день: США объявили о еще $1 млрд помощи для Украины
Соединенные Штаты предоставят Украине еще один пакет помощи на более чем $1 млрд. Он будет включать как усиление противовоздушной обороны, так и помощь гражданскому населению.
Об этом объявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
— Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи с бюджетом более $1 млрд. Он включает $665 млн для гражданской безопасности. В общем с начала российской агрессии мы передали помощь на более чем $43 млрд. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы отвоевали более 50% оккупированных территорий… Эти дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону в частности, — заявил Блинкен.
Дополнительные более $300 млн США выделят на такие потребности Украины, как обеспечение закона и права на деоккупированных территориях.
Кроме того, $100 млн выделят на поддержку долгосрочных военных потребностей Украины.
Также глава Госдепа заявил, что сейчас Украина остается наиболее заминированной страной в мире, поэтому нуждается в помощи с разминированием, однако не уточнил, сколько из выделенных средств будут направлены на нужды в разминировании территорий.
Перед этим Министерство обороны США объявило о предоставлении очередного пакета помощи Украине на $175 млн. В пакет вошли, в частности, боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams.
Отметим, что Энтони Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом 6 сентября. В течение суток он почтил память защитников Украины, погибших в войне с Россией. Также глава внешнеполитического ведомства США встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и даже посетил столичный McDonald’s.
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова