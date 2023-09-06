Мы видим значительный прогресс украинского контрнаступления — Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября во время визита в Киев отметил “значительный прогресс”, которого достигла Украина в контрнаступлении.
— Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что Украина имеет все необходимое не только для успеха в контрнаступлении, но и на долгосрочную перспективу, чтобы убедиться, что она имеет сильный сдерживающий фактор, сильную обороноспособность, чтобы в будущем подобные агрессии не повторились, — заявил он на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.
Американский дипломат напомнил, что это уже третий визит с момента полномасштабного вторжения, однако его продолжает поражать чрезвычайная храбрость и стойкость украинского народа.
Говоря о цели поездки, Блинкен отметил, что прежде всего он сейчас здесь, “чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку”.
— Мы также полны решимости продолжать сотрудничать с нашими партнерами, поскольку они строят и восстанавливают сильную экономику, сильную демократию, — добавил госсекретарь.
По данным СМИ, во время визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен объявит о выделении Украине более $1 млрд нового финансирования.
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