Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Мы видим значительный прогресс украинского контрнаступления — Блинкен в Киеве

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября во время визита в Киев отметил “значительный прогресс”, которого достигла Украина в контрнаступлении.

— Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что Украина имеет все необходимое не только для успеха в контрнаступлении, но и на долгосрочную перспективу, чтобы убедиться, что она имеет сильный сдерживающий фактор, сильную обороноспособность, чтобы в будущем подобные агрессии не повторились, — заявил он на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Американский дипломат напомнил, что это уже третий визит с момента полномасштабного вторжения, однако его продолжает поражать чрезвычайная храбрость и стойкость украинского народа.

Говоря о цели поездки, Блинкен отметил, что прежде всего он сейчас здесь, “чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку”.

— Мы также полны решимости продолжать сотрудничать с нашими партнерами, поскольку они строят и восстанавливают сильную экономику, сильную демократию, — добавил госсекретарь.

По данным СМИ, во время визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен объявит о выделении Украине более $1 млрд нового финансирования.

Читайте также
Блинкен призвал Конгресс оперативно выделить $24,1 млрд финансирования для Украины
Ентоні Блінкен

Источник: CNN
Война в Украине, Госсдеп США, Энтони Блинкен, Зброя для України, ВСУ, контрнаступ, МЗС України, Російська агресія, США-Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ ударила баллистикой по рынку в Константиновке, сообщают о 16 погибших
Ракета, пуск ракети
Угроза теракта российскими военными на ЗАЭС уменьшилась — Юсов
ЗАЕС
Чтобы быстрее мобилизовать: в России начали готовить к войне школьников
російські солдати
Военная наука 50 лет не видела подобного. Во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ освободили 10 тысяч кв. км
річниця контрнаступу
Фактически, это дискриминация. Адвокат об отмене отсрочки от призыва для студентов за 30
військовий квиток, мобілізація

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (06.09.2023)
Мы видим значительный прогресс украинского контрнаступления — Блинкен в Киеве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (06.09.2023)
Мы видим значительный прогресс украинского контрнаступления — Блинкен в Киеве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (06.09.2023)
Мы видим значительный прогресс украинского контрнаступления — Блинкен в Киеве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (06.09.2023)
Мы видим значительный прогресс украинского контрнаступления — Блинкен в Киеве
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь