ВСУ за сутки ликвидировали 610 российских оккупантов – Генштаб
Украинские военные накануне уничтожили 610 российских оккупантов.
Таким образом на 560-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже более 266 тыс.
Кроме того, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, 5 сентября украинские защитники сожгли восемь российских танков, 12 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 15 единиц автомобильной техники, одну единицу специальной техники.
В небе над Украиной силы противовоздушной обороны приземлили семь беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 6 сентября 2023
- личного состава – около 266 290 (+610);
- танков ‒ 4 497 (+8);
- боевых бронированных машин – 8 682 (+12);
- артиллерийских систем – 5 685 (+36);
- реактивных систем залпового огня – 748 (+1);
- средств противовоздушной обороны ‒ 505 (+1);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 519 (+7);
- крылатых ракет ‒ 1 447;
- кораблей (катеров) ‒ 19;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8190 (+15);
- специальной техники – 852 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 560-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова