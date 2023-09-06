ЗСУ за добу ліквідували 610 російських окупантів – Генштаб

Українські військові напередодні знищили 610 російських окупантів.

Таким чином на 560-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже понад 266 тис.

Крім того, наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України, 5 вересня українські захисники спалили вісім російських танків, 12 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 15 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, одну одиницю спеціальної техніки.

У небі над Україною сили протиповітряної оборони приземлили сім безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 6 вересня 2023

особового складу ‒ близько 266 290 (+610);

танків ‒ 4 497 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12);

артилерійських систем – 5 685 (+36);

реактивних систем залпового вогню – 748 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 505 (+1);

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7);

крилатих ракет ‒ 1 447;

кораблів (катерів) ‒ 19;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15);

спеціальної техніки ‒ 852 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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