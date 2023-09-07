Потерял ногу во время задания: боец Лютый о разведке на поле боя и ранении

Разведчики на фронте — это те, кто идет впереди, в тыл врага, прокладывает путь основным силам. В разведку попал и Давид Юнг со Львовщины с позывным Лютый. Папа двоих детей, 49 лет, командир отделения. Факты ICTV пообщались с бойцом, который как раз проходил реабилитацию.

С первых дней мужчина пришел в добровольческий батальон Аратта. Было слаживание, получали все необходимые на фронте навыки, но не сразу попали на передовую. Но уже с конца июня 2022 года батальон присоединился к ВСУ, и боец с товарищами попал в разведку.

— Потому что не было уже что готовить, был период слаживания, обучения, было с кем работать, мы все друг друга знали. Это большой плюс был для нас, — рассказывает Давид.

Службу нес на Запорожском направлении.

— Мы проводили продвижение наших войск вперед, то есть расчищали территорию, заводили. И когда люди занимали свои новые позиции, мы шли так же дальше. То есть проходили серую зону, проводили разминирование серой зоны, чтобы можно было наших ребят продвигать вперед, — говорит боец.

Преимущественно все проходило по плану. Рассказывает о последнем из выходов. Это был апрель. Работа была сделана, все были заведены по своим местам.

— Мы тогда выводили большее количество людей на позиции. И уже как людей завели, все было в порядке, во время возвращения назад нас подловил враг противотанковой управляемой ракетой. Попал по машине. Слава Богу, весь экипаж жив. Были переломы, контузии, у меня было немножко тяжелее ранение, — рассказывает Лютый.

Ракета разорвалась под ногой у Давида. Он как командир отделения сначала переспросил, все ли живы. Впоследствии понял, что сам не может выйти из машины. Побратим с позывным Француз оказал первую помощь, наложил турникеты. А потом подтянулись другие разведчики и помогли с эвакуацией.

Тогда Давид потерял правую ногу. Кость была раздроблена, спасать не было как. Операцию сделали в Запорожье, потом был в Днепре. Далее на Киевщину. Затем прошел реабилитацию в киевском центре Recovery — вместе с медками тренировал мышцы обеих ног, процедуры все направлены были на то, чтобы подготовиться к протезированию.

— Была большая поддержка моей жены. 2 апреля я шел на выход, а 3 должен был прийти в отпуск. Поэтому жена приехала, встретились в Киеве, она меня встречала с реабилитационного поезда. Очень большая ее поддержка. Детей у меня двое. Постоянно звонят “Папа, что там? Как?”. Янка и Давид. Дочери 21, сыну — 19, — говорит Давид.

Следит за ситуацией на фронте, несмотря ни на что.

— Наша победа — это однозначно, потому что как бы нам ни было тяжело, результаты есть. Так же слышите по новостям и Запорожское направление продвигается. Особенно та работа, которая была проведена ранее, она сейчас показывает свои результаты. Благодаря так же нашим командирам, которые толково к этому подходят, — говорит Давид.

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