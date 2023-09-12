Карта боевых действий на 12.09.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Карта боевых действий в Украине на 12.09.2023

В зоне ответственности ОСГВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Более 15 раз из артиллерии и минометов обстрелял гражданскую инфраструктуру прифронтовых областей.

В районе ответственности ОСГВ Хортица на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки Луганской области. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

В районе ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары вблизи Авдеевки, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Омельника, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. В свою очередь, враг пытается восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск. Украинские воины отбили более 10 атак противника в районах Роботино и Новоданиловки Запорожской области.

Потери РФ в войне на 12.09.2023:

личного состава — около 269 760 (+550) чел,

танков — 4568 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 8778 (+11) ед,

артиллерийских систем — 5872 (+33) ед,

РСЗО — 764 (+4) ед,

средств ПВО — 515 (+3) ед,

самолетов — 315 ед,

вертолетов — 316 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4645 (+17) ед,

крылатых ракет — 1455 ед,

кораблей / катеров — 19 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8413 (+43) ед,

специальной техники — 881 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

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