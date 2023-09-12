Карта бойових дій на 12.09.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Карта бойових дій в Україні на 12.09.2023

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Зараз дивляться

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Понад 15 разів із артилерії та мінометів обстріляв цивільну інфраструктуру прифронтових областей.

У районі відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки Харківської області, Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки Луганської області. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

В районі відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Омельника, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Своєю чергою ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ. Українські воїни відбили понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

Втрати РФ у війні на 12.09.2023:

особового складу ‒ близько 269 760 (+550) осіб,

танків ‒ 4568 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 8778 (+11) од,

артилерійських систем – 5872 (+33) од,

РСЗВ – 764 (+4) од,

засобів ППО ‒ 515 (+3) од,

літаків – 315 од,

гелікоптерів – 316 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17) од,

крилатих ракет ‒ 1455 од,

кораблів /катерів ‒ 19 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43) од,

спеціальної техніки ‒ 881 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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