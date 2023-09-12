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Минус 550 оккупантов и более 100 единиц техники: новые потери РФ за сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 269 760 своих военных, из них 550 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 12.09.23:
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- танков — 4568 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 8778 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 5872 (+33) ед,
- РСЗО — 764 (+4) ед,
- средств ПВО — 515 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4645 (+17),
- крылатых ракет — 1455 (+0),
- кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8413 (+43) ед,
- специальной техники — 881 (+4).
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Источник: Генштаб ВСУ
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