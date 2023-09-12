Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Мінус 550 окупантів та понад 100 одиниць техніки: нові втрати РФ за добу
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 269 760 своїх військових, з них 550 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 по 12.09.23:
Зараз дивляться
- танків ‒ 4568 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8778 (+11) од,
- артилерійських систем – 5872 (+33) од,
- РСЗВ – 764 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 515 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17),
- крилатих ракет ‒ 1455 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43) од,
- спеціальної техніки ‒ 881 (+4).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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