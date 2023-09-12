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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Мінус 550 окупантів та понад 100 одиниць техніки: нові втрати РФ за добу

Мінус 550 окупантів та понад 100 одиниць техніки: нові втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 269 760 своїх військових, з них 550 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 12.09.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 4568 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8778 (+11) од,
  • артилерійських систем – 5872 (+33) од,
  • РСЗВ – 764 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 515 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17),
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43) од,
  • спеціальної техніки ‒ 881 (+4).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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