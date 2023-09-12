Мінус 550 окупантів та понад 100 одиниць техніки: нові втрати РФ за добу

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 269 760 своїх військових, з них 550 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 12.09.23:

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танків ‒ 4568 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 8778 (+11) од,

артилерійських систем – 5872 (+33) од,

РСЗВ – 764 (+4) од,

засобів ППО ‒ 515 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17),

крилатих ракет ‒ 1455 (+0),

кораблів /катерів ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43) од,

спеціальної техніки ‒ 881 (+4).

Джерело : Генштаб ЗСУ

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