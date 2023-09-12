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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Крыму оккупанты снимают гербы РФ с военкоматов — партизаны

Керченський міст
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном крымском городе Евпатория захватчики начали снимать гербы РФ с военкоматов.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины Атеш.

Партизаны озвучили две версии, почему оккупанты начали снимать российские гербы с военкоматов.

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— Возможно, это делается из-за опасений, что местное население начнет жечь их после начала мобилизации, и они как-то пытаются их скрыть. Или мы наблюдаем подготовку к очередному “жесту доброй воли”, — предположили партизаны.

Напомним, ранее партизаны сообщали, что Россия планирует запускать активную мобилизацию в Крыму после незаконных и фиктивных выборов 12 сентября.

Война в Украине, Крым
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