У Криму окупанти знімають герби РФ з військкоматів – партизани
У тимчасово окупованому кримському місті Євпаторія загарбники почали знімати герби РФ із військкоматів.
Про це із посиланням на власні джерела повідомив військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України Атеш.
Партизани озвучили дві версії, чому окупанти почали знімати російські герби із військкоматів.
– Можливо, це робиться через побоювання, що місцеве населення почне палити їх після початку мобілізації, і вони якось намагаються їх приховати. Або ми спостерігаємо підготовку до чергового “жесту доброї волі”, – припустили партизани.
Нагадаємо, що раніше партизани повідомляли, що Росія планує запускати активну мобілізацію в Криму після незаконних і фіктивних виборів 12 вересня.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик