Убытки на 3,5 млн грн: СБУ разоблачила схему кражи в Укроборонпроме

На одном из предприятий Украинской оборонной промышленности (УОП, бывший Укроборонпром) сотрудники контрразведки СБУ разоблачили схему присвоения и сбыта комплектующих, которые необходимы для производства вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба УОП.

По данным следствия, схему организовали два руководителя подразделений предприятия и мастер одного из цехов.

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Из-за их незаконной деятельности убытки госбюджета составили более 3,5 млн грн. Это могло привести к снижению обороноспособности Украины.

Одному из руководителей подразделений предприятия объявлено подозрение по двум статьям УК Украины.

Расследование по привлечению к ответственности его сообщников продолжается. Участникам группы грозит до 8 лет лишения свободы.

УОП сотрудничает с правоохранительными органами и способствует расследованию этого дела.

— Одна из важнейших задач, стоящих перед командой УОП, — восстановление антикоррупционной инфраструктуры на всех уровнях: от предприятия до управляющей компании. Если кто-то не разделяет политики нулевой толерантности к коррупции — он не будет работать в нашей команде, будет иметь дело с правоохранительными органами, — прокомментировал генеральный директор УОП Герман Сметанин.

Фото: Укроборонпром

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