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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Збитки на 3,5 млн грн: СБУ викрила схему крадіжки в Укроборонпромі

Концерн Укроборонпром

На одному з підприємств Української оборонної промисловості (УОП, колишній Укроборонпром) співробітники контррозвідки СБУ викрили схему присвоєння та збуту комплектуючих, що необхідні для виробництва озброєння.

Про це повідомляє пресслужба УОП.

За даними слідства, схему організували два керівники підрозділів підприємства та майстер одного з цехів.

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Через їх незаконну діяльність збитки держбюджету сягнули більше 3,5 млн грн. Це могло призвести до зниження обороноздатності України.

Одному з керівників підрозділів підприємства оголошено підозру за двома статтями КК України.

Розслідування щодо притягнення до відповідальності його спільників триває. Учасникам групи загрожує до 8 років позбавлення волі.

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УОП співпрацює з правоохоронними органами та сприяє розслідуванню цієї справи.

– Одне з найважливіших завдань, що стоять перед командою УОП, – відбудова антикорупційної інфраструктури на всіх рівнях: від підприємства до керівної компанії. Якщо хтось не поділяє політики нульової толерантності до корупції – він не працюватиме в нашій команді, матиме справу з правоохоронними органами, – прокоментував генеральний директор УОП Герман Сметанін.

Фото: Укроборонпром

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