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Факты / Україна

СБУ разоблачила схему хищения 5 млн грн должностными лицами Минобороны

Илья Нежигай, редактор ленты
СБУ разоблачила схему хищения 5 млн грн должностными лицами Минобороны
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Минобороны, которые занимались хищением бюджетных денег при строительстве казарм для военных.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ вечером 3 февраля.

По данным правоохранителей, к сделке были причастны экс-руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.

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— Именно они являются организаторами механизма хищения более 5 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона, которые выделили еще в 2017 году, — пояснили в СБУ.

По данным следствия, для реализации сделки руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой на выполнение ремонтно-строительных работ.

Как отмечают в спецслужбе, в подписанных документах подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях.

Вместо этого, соответствующие работы были выполнены не в полном объеме, а часть перечисленных бюджетных средств участники сделки вывели в тень.

— Таким образом, казармы остались непригодными для проживания военнослужащих, — объясняют в СБУ.

Спецслужбой была инициирована строительно-техническая и экономическая экспертизы, которые подтвердили факты преступной деятельности.

Впоследствии были проведены обыски, во время которых в помещениях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, которое сейчас является правопреемником Главного квартирно-эксплуатационного управления, и по адресам проживания девяти фигурантов в Киеве и Виннице правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

Сейчас работнику отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

По состоянию на сейчас продолжается расследование, которое имеет целью привлечь к ответственности всех организаторов и участников хищения денег, выделенных на оборону Украины.

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Источник: СБУ
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