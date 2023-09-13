Буданов подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на Політологію

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на спеціальність Політологія.

Як повідомляє Суспільне Рівне, Буданов – перший у списку вступників. Формою навчання вказано вечірню.

Ректор Острозької академії, Герой України Ігор Пасічник заявив, що академія стала популярною, через те виш закінчили головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, дев’ять бойових генералів і командувач 30 армії.

Зараз дивляться

– Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають у магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні, – сказав він.

За словами Пасічника, це ще не зарахування в аспірантуру, а поки що рейтинг тих, хто допущений до аспірантури. Наказу про зарахування наразі немає.

Буданов здобув військову освіту в Одеському інституті Сухопутних військ (2007), після закінчення якого служив у підрозділах спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.