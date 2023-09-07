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Желание понятное. Буданов признался, что загадал, когда задувал свечи на торте

Буданов бажання загадав

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов признался, какое загадал желание в День украинской разведки, когда задувал свечи на торте.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Єдині новини в четверг, 7 сентября.

— Желание понятное — скорейшей, всеобъемлющей и полной победы Украины, — коротко прокомментировал Буданов.

7 сентября Кирилл Буданов оригинально поздравил с профессиональным праздником украинскую военную разведку.

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В Telegram-канале главного разведчика появилось видео, на котором он задувает свечи на торте.

После этого Буданов слегка улыбается под нотки песни Happy Birthday to You, а затем появляется надпись: С Днем военной разведки! Загадывай желание.

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Война в Украине, День воєнної розвідки, Кирилл Буданов, Разведка
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