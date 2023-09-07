Желание понятное. Буданов признался, что загадал, когда задувал свечи на торте
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов признался, какое загадал желание в День украинской разведки, когда задувал свечи на торте.
Об этом он сказал в эфире телемарафона Єдині новини в четверг, 7 сентября.
— Желание понятное — скорейшей, всеобъемлющей и полной победы Украины, — коротко прокомментировал Буданов.
7 сентября Кирилл Буданов оригинально поздравил с профессиональным праздником украинскую военную разведку.
В Telegram-канале главного разведчика появилось видео, на котором он задувает свечи на торте.
После этого Буданов слегка улыбается под нотки песни Happy Birthday to You, а затем появляется надпись: С Днем военной разведки! Загадывай желание.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик