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Катастрофических отключений не будет: эксперт по энергетике о зиме в условиях атак РФ

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

Катастрофических отключений и блэкаута этой зимой не будет даже если РФ прибегнет к обстрелам объектов критической инфраструктуры в Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что зимой будут применяться ограничения поставок электроэнергии, однако не такие, как прошлой зимой. Отключений на несколько суток также не будет, но вероятны модерируемые (менее жесткие) отключения.

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Харченко добавил, что в настоящее время разработаны сценарии реагирования, мобильные ремонтные группы, которые понимают как действовать и хорошо оснащены и подготовлены.

— Мы знаем, что делать, и реакция будет значительно лучше, чем тогда, когда обстрелы только начинались, и мы не знали, как реагировать. Сейчас гораздо лучше готовность, гораздо лучше мы приготовили все необходимое. И я уверен, что даже в случае обстрелов не будет катастрофических отключений, не будет реального блэкаута, будут в основном предсказуемые отключения, — добавил он.

Ранее Минэнерго сообщало, что ни в одном регионе Украины не планируется применение отключений с 1 октября.

Отключение электроэнергии, відключення світла, Энергетика
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