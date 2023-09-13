Катастрофічних відключень не буде: експерт з енергетики про зиму в умовах атак РФ
Катастрофічних відключень та блекауту цієї зими не буде навіть, якщо РФ вдасться до обстрілів об’єктів критичної інфраструктури України.
Про це на пресконференції у Києві заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Він зауважив, що взимку застосовуватимуться обмеження постачання електроенергії, проте не такі, як минулої зими. Відключень на декілька діб також не буде, але ймовірні модеровані (менш жорсткі) відключення.
Харченко додав, що на даний час розроблені сценарії реагування, мобільні ремонтні групи, які розуміють як діяти та добре оснащені та підготовлені.
– Ми знаємо, що робити, і реакція буде значно кращою, ніж вона була, коли обстріли тільки починалися, і ми не знали, як реагувати. Зараз набагато краща готовність, набагато краще ми приготували все необхідне. І я певен, що навіть у разі обстрілів не буде катастрофічних відключень, не буде реального блекауту, будуть здебільшого передбачувані відключення, – додав він.
Раніше Міненерго повідомляло, що у жодному регіоні України не планується застосування відключень із 1 жовтня.
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