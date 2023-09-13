Будут ли отключать свет с 1 октября: ответ Минэнерго
Ни в одном регионе Украины не планируется применение отключений с 1 октября.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В ведомстве информируют, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, в настоящее время достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей, а потому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется.
— Однако отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне, — отметили в министерстве.
Что касается графиков возможных отключений, которые были разработаны и заранее опубликованы операторами системы распределения, то они “могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования”.
В Минэнерго напомнили, что в Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики.
— Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и, соответственно, ограничений потребителей, — заверили в министерстве.
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