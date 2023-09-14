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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Атака на Севастополь. Росіяни навряд чи зможуть відновити уражені кораблі – Гуменюк

Наталія Гуменюк

Навряд чи РФ найближчим часом зможе відновити ушкоджені під час вчорашньої атаки десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.

Про це в етері телемарафону повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– За попередніми оцінками експертів, з того, що ми вже могли побачити, найімовірніше, великий десантний корабель став уже не таким великим і навряд чи буде кораблем. А щодо підводного човна – ушкодження доволі суттєві і відновлення їх потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема якими і хизувався той самий судно-ремонтний завод, – сказала вона.

За словами Гуменюк, цей завод зараз більше схожий на згарище, тому “відновити кораблі поки що немає де”.

Зараз дивляться

Уночі 13 вересня після низки вибухів спалахнула масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі у тимчасово окупованому Криму.

Згодом Міноборони РФ підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.

За даними української розвідки, йдеться про російський великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.

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Атака на Севастополь. Росіяни навряд чи зможуть відновити уражені кораблі – Гуменюк

Джерело: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Війна в Україні, Кораблі, Крим, Севастополь, флот РФ
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