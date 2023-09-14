Атака на Севастополь. Росіяни навряд чи зможуть відновити уражені кораблі – Гуменюк

Навряд чи РФ найближчим часом зможе відновити ушкоджені під час вчорашньої атаки десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.

Про це в етері телемарафону повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– За попередніми оцінками експертів, з того, що ми вже могли побачити, найімовірніше, великий десантний корабель став уже не таким великим і навряд чи буде кораблем. А щодо підводного човна – ушкодження доволі суттєві і відновлення їх потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема якими і хизувався той самий судно-ремонтний завод, – сказала вона.

За словами Гуменюк, цей завод зараз більше схожий на згарище, тому “відновити кораблі поки що немає де”.

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Уночі 13 вересня після низки вибухів спалахнула масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі у тимчасово окупованому Криму.

Згодом Міноборони РФ підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.

За даними української розвідки, йдеться про російський великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.

Джерело: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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