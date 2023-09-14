Навести удар по флоту РФ помогли севастопольцы – Атеш
Представители военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины Атеш заявили, что навели ракетный удар по флоту оккупантов в Севастополе.
Об этом движение проинформировало в Telegram.
В сообщении говорится, что в течение прошлой недели партизаны вели активную деятельность по выявлению важных военных целей противника. Также Атеш поблагодарил севастопольцев, которые ежедневно присылают данные, фотографии и координаты с ценной информацией.
— Были задействованы агенты из разных сфер: гражданские, военнослужащие Черноморского флота России и работники ремонтного завода (на нем проходил последний этап ремонта одной из целей). Последствиями работы в конце концов стало то, что бльшой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону успешно поражены, — говорится в сообщении.
Напомним, около трех ночи 13 сентября после взрывов начался масштабный пожар на Севастопольском морском заводе во временно оккупированном Крыму.
Через некоторое время Минобороны РФ подтвердило повреждение двух своих кораблей.
Фото: АТЕШ
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