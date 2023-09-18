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Украина не нарушает правила войны. Буданов объяснил удары дронами по целям в РФ

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отвергает предположения, что новые дальнобойные ракеты для Украины могут стать причиной эскалации войны или выставить нас агрессором.

Об этом он заявил в интервью изданию The Economist.

По словам Кирилла Буданова, Вооруженные силы Украины не нарушают правил ведения войны – в России нет жертв среди гражданского населения.

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– Никто не считает, что Великобритания или США были агрессорами во Второй мировой войне, хотя они тоже бомбили территорию Германии, – заявил глава ГУР.

Что касается возможной ядерной угрозы, то это аргументы, выдвигаемые теми, кто симпатизирует российскому лобби, говорит генерал-лейтенант.

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Кирило Буданов

Война в Украине, Кирилл Буданов
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