Украина не нарушает правила войны. Буданов объяснил удары дронами по целям в РФ
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отвергает предположения, что новые дальнобойные ракеты для Украины могут стать причиной эскалации войны или выставить нас агрессором.
Об этом он заявил в интервью изданию The Economist.
По словам Кирилла Буданова, Вооруженные силы Украины не нарушают правил ведения войны – в России нет жертв среди гражданского населения.
– Никто не считает, что Великобритания или США были агрессорами во Второй мировой войне, хотя они тоже бомбили территорию Германии, – заявил глава ГУР.
Что касается возможной ядерной угрозы, то это аргументы, выдвигаемые теми, кто симпатизирует российскому лобби, говорит генерал-лейтенант.
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