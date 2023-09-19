Зерновые хабы и сотрудничество в сфере безопасности: Зеленский встретился с президентом Кении

Президент Владимир Зеленский пригласил своего коллегу из Кении Уильяма Руто посетить Украину в удобное время.

Об этом сообщает Офис президента по результатам встречи двух лидеров на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Владимир Зеленский поблагодарил Кению за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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— Спасибо за поддержку наших людей и нашей страны. Хочу пригласить вас и вашу команду посетить Украину в удобное время. У нас есть много тем для обсуждения. Для нас важна поддержка в такое сложное время войны. Быть сильными и слышать ваши голоса поддержки, — сказал президент.

Главы государств также обсудили подготовку к следующей встрече по реализации Украинской формулы мира на уровне советников. Также речь шла о подготовке к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров государств.

Владимир Зеленский и Уильям Руто обсудили конкретные шаги по созданию зерновых хабов в Кении и важность стабильного обеспечения региона украинской сельскохозяйственной продукцией.

Глава украинского государства проинформировал президента Кении о функционировании альтернативного маршрута экспорта украинского зерна Черным морем, а также о работе над созданием других экспортных путей.

Зеленский и Руто обсудили вопросы безопасности сотрудничества между Украиной и Кенией, добавили в Офисе президента.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в Нью-Йорке проходят дебаты в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Владимир Зеленский уже успел призвать к исключению России из Совета безопасности ООН, назвав присутствие в таком международном органе страны-агрессора “позором”.

Источник : Офис президента

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