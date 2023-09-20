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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Пусковые установки и ракеты для ПВО: Испания объявила о новом пакете помощи Украине

Пусковые установки и ракеты для ПВО: Испания объявила о новом пакете помощи Украине
Фото: Pexels

Испания объявила о новых поставках помощи Украине.

Об этом после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

В частности, в Украину будут поставлены:

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  • бронетранспортеры;
  • надувные лодки;
  • пусковые установки и ракеты для ПВО;
  • машины скорой медицинской помощи.

Также, по словам Роблес, Испания удвоит количество украинских военнослужащих, которые пройдут обучение в этом году, до 4 тыс. А это вдвое больше, чем планировалось ранее.

Кроме того, на прошлой неделе Украине отправили хирургические и медицинские материалы для военного госпиталя.

Напомним, что Министерство обороны во время заседания Рамштайна выделило пять кластеров, которые требуют первоочередного внимания. Среди них ПВО, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника.

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