Пускові установки і ракети для ППО: Іспанія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Іспанія оголосила про нові поставки допомоги Україні.

Про це після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Зокрема, в Україну будуть поставлені:

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бронетранспортери;

надувні човни;

пускові установки і ракети для ППО;

машини швидкої медичної допомоги.

Також, за словами Роблес, Іспанія подвоїть кількість українських військовослужбовців, які пройдуть навчання цього року, до 4 тис. А це вдвічі більше, ніж планувалося раніше.

Крім того, минулого тижня Україні відправили хірургічні та медичні матеріали для військового шпиталю.

Нагадаємо, що Міністерство оборони під час засідання Рамштайну виділило п’ять кластерів, які потребують першочергової уваги. Серед них ППО, артилерія, авіація, ВМС і бронетехніка.

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