В Страткоме ВСУ подтвердили успех удара по командному пункту оккупантов возле Севастополя
Украинские Вооруженные силы нанесли удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов в Севастополе.
Это вечером 20 сентября подтвердили в Страткоме ВСУ.
— Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового вблизи временного оккупированного Севастополя, — говорится в сообщении.
Ранее атаку по оккупантам в населенных пунктах, находящихся вблизи Севастополя, подтвердил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Вместе с тем, российские оккупанты на украинском полуострове говорили, что взрывы в районе Верхнесадового связаны с якобы сбитием силами российской противовоздушной обороны беспилотников Украины. Где, соответственно, после взрыва загорелась трава, утверждали гауляйтеры.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Крымский ветер
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