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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

В Страткоме ВСУ подтвердили успех удара по командному пункту оккупантов возле Севастополя

Димова завіса в Севастополі 20 вересня 2023

Украинские Вооруженные силы нанесли удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов в Севастополе.

Это вечером 20 сентября подтвердили в Страткоме ВСУ.

— Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового вблизи временного оккупированного Севастополя, — говорится в сообщении.

Ранее атаку по оккупантам в населенных пунктах, находящихся вблизи Севастополя, подтвердил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

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Вместе с тем, российские оккупанты на украинском полуострове говорили, что взрывы в районе Верхнесадового связаны с якобы сбитием силами российской противовоздушной обороны беспилотников Украины. Где, соответственно, после взрыва загорелась трава, утверждали гауляйтеры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Крымский ветер

Аннексия Крыма, Война в Украине, ВСУ, Крым, Севастополь
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