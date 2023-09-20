У Страткомі ЗСУ підтвердили успіх удару по командному пункту окупантів біля Севастополя

Українські Збройні сили завдали удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів у Севастополі.

Це ввечері 20 вересня підтвердили у Страткомі ЗСУ.

– Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя, – йдеться у повідомленні.

Раніше атаку по окупантах у населених пунктах, розташованих поблизу Севастополя, підтвердив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Зараз дивляться

Разом з тим, російські окупанти на українському півострові казали, що вибухи в районі Верхньосадового пов’язані з начебто збиттям силами російської протиповітряної оборони безпілотників України. Де, відповідно, після вибуху загорілась трава, стверджували гауляйтери.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Крымский ветер

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.