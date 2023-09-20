Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Страткомі ЗСУ підтвердили успіх удару по командному пункту окупантів біля Севастополя

Димова завіса в Севастополі 20 вересня 2023

Українські Збройні сили завдали удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів у Севастополі.

Це ввечері 20 вересня підтвердили у Страткомі ЗСУ.

– Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя, – йдеться у повідомленні.

Раніше атаку по окупантах у населених пунктах, розташованих поблизу Севастополя, підтвердив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Зараз дивляться

Разом з тим, російські окупанти на українському півострові казали, що вибухи в районі Верхньосадового пов’язані з начебто збиттям силами російської протиповітряної оборони безпілотників України. Де, відповідно, після вибуху загорілась трава, стверджували гауляйтери.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Крымский ветер

Анексія Криму, Війна в Україні, ЗСУ, Крим, Севастополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський на Радбезі ООН озвучив два пункти для втілення Формули миру
Володимир Зеленський у Раді Безпеки ООН
Був єдиним сином у сім’ї: на фронті загинув віцечемпіон України з муай-тай Рябенко
Єгор Рябенко
Перемога України у війні допоможе врегулювати конфлікт у Придністров’ї – Санду
Майя Санду
Три важливі кроки. Зеленський на Радбезі закликав до реформування ООН
У Страткомі ЗСУ підтвердили успіх удару по командному пункту окупантів біля Севастополя
Міноборони веде переговори з двома західними компаніями щодо виробництва машин із розмінування в Україні
У Страткомі ЗСУ підтвердили успіх удару по командному пункту окупантів біля Севастополя

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
ШУФРИЧА зняли з ПОСАДИ, а ЗСУ взяли у ПОЛОН вояку з АХМАТА! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
У Страткомі ЗСУ підтвердили успіх удару по командному пункту окупантів біля Севастополя
Заяви СТОЛТЕНБЕРГА та заборона В’ЇЗДУ в ЄС російських АВТО! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
У Страткомі ЗСУ підтвердили успіх удару по командному пункту окупантів біля Севастополя
НАЖИВО з Куп’янську | Бавовна в КРИМУ | Зернова НАПРУГА! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
У Страткомі ЗСУ підтвердили успіх удару по командному пункту окупантів біля Севастополя
На Росії знову впав Су-34 | Результати Рамштайн | Новини Факти ICTV за 20.09.2023
У Страткомі ЗСУ підтвердили успіх удару по командному пункту окупантів біля Севастополя
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь