У Страткомі ЗСУ підтвердили успіх удару по командному пункту окупантів біля Севастополя
Українські Збройні сили завдали удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів у Севастополі.
Це ввечері 20 вересня підтвердили у Страткомі ЗСУ.
– Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя, – йдеться у повідомленні.
Раніше атаку по окупантах у населених пунктах, розташованих поблизу Севастополя, підтвердив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.
Разом з тим, російські окупанти на українському півострові казали, що вибухи в районі Верхньосадового пов’язані з начебто збиттям силами російської протиповітряної оборони безпілотників України. Де, відповідно, після вибуху загорілась трава, стверджували гауляйтери.
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Фото: Крымский ветер
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