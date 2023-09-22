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Юлия Захарченко, редактор ленты

Оккупанты везут под Мариуполь “зубы дракона” для обороны дороги на Крым — Андрющенко

Оккупанты везут под Мариуполь “зубы дракона” для обороны дороги на Крым — Андрющенко
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированном Мариупольском районе российские военные везут в поселок Никопольское бетонные защитные сооружения для дополнительной обороны, так называемые зубы дракона.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал кадры, на которых можно увидеть, как перевозят эти защитные сооружения.

— Опять “зубы дракона” едут в направлении Никольского. Россияне продолжают строительство линии обороны Никольское — Мангушский район. Уже окончательно понятно, что цель этой линии — не защита Мариуполя, а коридора через сушу в Крым, — утверждает советник мэра.

Андрющенко отметил, что тогда в Мариуполе образовалась безумная пробка, где можно увидеть бронетранспортеры на тралах.

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— Логистика из РФ в Крым остается адом для россиян именно из Мариуполя. Удивительно, но факт, — обратил внимание Андрющенко.

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проросійські окупанти

Источник: Петр Андрющенко

Война в Украине, Донецкая область, Крым, Мариуполь
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