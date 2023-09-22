Оккупанты везут под Мариуполь “зубы дракона” для обороны дороги на Крым — Андрющенко

Во временно оккупированном Мариупольском районе российские военные везут в поселок Никопольское бетонные защитные сооружения для дополнительной обороны, так называемые зубы дракона.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал кадры, на которых можно увидеть, как перевозят эти защитные сооружения.

— Опять “зубы дракона” едут в направлении Никольского. Россияне продолжают строительство линии обороны Никольское — Мангушский район. Уже окончательно понятно, что цель этой линии — не защита Мариуполя, а коридора через сушу в Крым, — утверждает советник мэра.

Андрющенко отметил, что тогда в Мариуполе образовалась безумная пробка, где можно увидеть бронетранспортеры на тралах.

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— Логистика из РФ в Крым остается адом для россиян именно из Мариуполя. Удивительно, но факт, — обратил внимание Андрющенко.

Источник: Петр Андрющенко

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