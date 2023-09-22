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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Окупанти везуть під Маріуполь “зуби дракона” для оборони дороги на Крим – Андрющенко

Окупанти везуть під Маріуполь “зуби дракона” для оборони дороги на Крим – Андрющенко
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Маріупольському районі російські військові везуть у селище Нікопольське бетонні захисні споруди для додаткової оборони, так звані зуби дракона.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував кадри, на яких можна побачити, як перевозять ці захисні споруди.

– Знову “зуби дракона” їдуть у напрямку Нікольського. Росіяни продовжують будівництво лінії оборони Нікольське – Мангуський район. Вже остаточно зрозуміло, що мета цієї лінії – не захист Маріуполя, а коридору через суходіл в Крим, – стверджує радник мера.

Андрющенко зазначив, що тоді у Маріуполі утворився шалений затор, де можна побачити бронетранспортери на тралах.

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– Логістика з РФ до Криму залишається пеклом для росіян саме з Маріуполя. Дивно, але факт, – звернув увагу Андрющенко.

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Джерело: Петро Андрющенко

Війна в Україні, Донецька область, Крим, Маріуполь
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