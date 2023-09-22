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Данилов озвучил два варианта будущего для Черноморского флота РФ

Данилов озвучил два варианта будущего для Черноморского флота РФ
Фото: Факти ICTV

У Черноморского флота РФ есть два варианта будущего – добровольная или принудительная ликвидация.

Об этом на своей странице в соцсети Х написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его мнению, самый лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественного-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название Севастополя) и прилегающих территорий – добровольное затопление ЧФ.

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— “Прославленные” российские военные рефлексии – уничтожение собственного флота при приближении противника – должны иметь продолжительность во времени и традицию преемственности. В другом варианте – ЧФ РФ будет нарезаться по принципу “салями”: процесс болезненный, однако ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, — написал Алексей Данилов.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, Силы обороны поразили ракетой штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Утром также гремели взрывы в Бахчисарайском и Симферопольском районах Крыма и Феодосии.

20 сентября Вооруженные силы успешно ликвидировали командный пункт ЧФ РФ возле Севастополя.

Ночью 13 сентября украинские защитники повредили два корабля Черноморского флота РФ, которые находились на ремонте в доках Севастополя.

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Война в Украине, Данілов, СНБО, Чорноморський флот РФ
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