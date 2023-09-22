Данілов озвучив два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ

У Чорноморського флоту РФ є два варіанти майбутнього – добровільна або ж примусова ліквідація.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Х написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

На його думку, найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва Севастополя) і прилеглих територій – добровільне затоплення ЧФ.

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– “Славетні” російські військові рефлексії – знищення власного флоту під час наближення противника – повинні мати тяглість в часі й традицію наступництва. В іншому варіанті – ЧФ РФ нарізатиметься за принципом “салямі”: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари лише по об’єктах військової інфраструктури, – написав Олексій Данілов.

Нагадаємо, в п’ятницю, 22 вересня, Сили оборони вразили ракетою штаб Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Зранку також гриміли вибухи у Бахчисарайському та Сімферопольському районах Криму та Феодосії.

20 вересня Збройні сили успішно ліквідували командний пункт ЧФ РФ біля Севастополя.

Вночі 13 вересня українські захисники пошкодили два кораблі Чорноморського флоту РФ, що перебували на ремонті у доках Севастополя.

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