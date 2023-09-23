Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Больницы Мариуполя заполнены оккупантами, горожанам отказывают в госпитализации

Больницы Мариуполя заполнены оккупантами, горожанам отказывают в госпитализации

Местные больницы Мариуполя переполнены российскими оккупантами, из-за чего жителям захваченного Россией города отказывают в лечении.

Об этом вечером 22 сентября сообщили в городском совете временно оккупированного Мариуполя.

— Стационары заполнены ранеными российскими военными. Жителям Мариуполя отказывают в госпитализации, — сообщили в горсовете со ссылкой на горожан.

Отмечается, что среди тех, кто получил отказ и жительница Мариуполя, которая привезла мужа с острой сердечной недостаточностью в больницу. Впрочем местные медики выписали лекарства и отправили домой “лечиться в спокойной обстановке”, а на просьбу оставить мужчину в стационаре, ответили, что все места в больнице заняты.

Сейчас смотрят

— Жизнь российских военных важнее жизни мариупольцев, которые пережили ужасы блокады и теперь имеют проблемы со здоровьем, — добавляется в сообщении.

В горсовете Мариуполя добавили, что медицина оккупированного города продолжает остаться в кризисе: не хватает врачей, медикаментов, а теперь отсутствует возможность лечиться в стационаре.

— Такие действия захватчиков могут привести к еще большему росту смертности среди мирного населения в оккупации, — делают вывод в горсовете.

Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что российские захватчики везут под город бетонные пирамидки, которые являются частью фортификационных укреплений, которые враг выстраивает вокруг города.

Фото: Маріупольська міська рада

Война в Украине, Мариуполь, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Обнародовано видео попадания ракеты в командный штаб ЧФ РФ в Севастополе
Больницы Мариуполя заполнены оккупантами, горожанам отказывают в госпитализации
Реальный ВВП Украины в годовом измерении вырос на 19,5% — Госстат
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Канада объявила о новом пакете помощи Украине почти на $0,5 млрд
Зеленський і Трюдо
Милли перед отставкой познакомил Залужного со своим преемником генералом Брауном
Залужний і Міллі
Оккупанты перегруппировываются, чтобы остановить продвижение ВСУ в сторону Мелитополя — разведка Эстонии
Больницы Мариуполя заполнены оккупантами, горожанам отказывают в госпитализации

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Больницы Мариуполя заполнены оккупантами, горожанам отказывают в госпитализации
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Больницы Мариуполя заполнены оккупантами, горожанам отказывают в госпитализации
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Больницы Мариуполя заполнены оккупантами, горожанам отказывают в госпитализации
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Больницы Мариуполя заполнены оккупантами, горожанам отказывают в госпитализации
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь