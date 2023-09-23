Больницы Мариуполя заполнены оккупантами, горожанам отказывают в госпитализации

Местные больницы Мариуполя переполнены российскими оккупантами, из-за чего жителям захваченного Россией города отказывают в лечении.

Об этом вечером 22 сентября сообщили в городском совете временно оккупированного Мариуполя.

— Стационары заполнены ранеными российскими военными. Жителям Мариуполя отказывают в госпитализации, — сообщили в горсовете со ссылкой на горожан.

Отмечается, что среди тех, кто получил отказ и жительница Мариуполя, которая привезла мужа с острой сердечной недостаточностью в больницу. Впрочем местные медики выписали лекарства и отправили домой “лечиться в спокойной обстановке”, а на просьбу оставить мужчину в стационаре, ответили, что все места в больнице заняты.

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— Жизнь российских военных важнее жизни мариупольцев, которые пережили ужасы блокады и теперь имеют проблемы со здоровьем, — добавляется в сообщении.

В горсовете Мариуполя добавили, что медицина оккупированного города продолжает остаться в кризисе: не хватает врачей, медикаментов, а теперь отсутствует возможность лечиться в стационаре.

— Такие действия захватчиков могут привести к еще большему росту смертности среди мирного населения в оккупации, — делают вывод в горсовете.

Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что российские захватчики везут под город бетонные пирамидки, которые являются частью фортификационных укреплений, которые враг выстраивает вокруг города.

Фото: Маріупольська міська рада

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