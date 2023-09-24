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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении

Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении

Прокуратура и полиция Киевской области разоблачили военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на хранении в своем доме арсенала оружия.

По данным следствия, подозреваемый незаконно хранил оружие и боеприпасы.

Правоохранители провели 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле.

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— Изъято автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов различного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету, тепловизор и другое военное снаряжение, — говорится в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины.

Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. Сейчас прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение.

Правоохранителями также устанавливаются каналы поступления оружия и другие лица, причастные к указанному правонарушению.

Прокуратурой мужчине было сообщено о подозрении социальной поддержки Киевской области по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Досудебное расследование продолжается.

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Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении

Джерело: Прокуратура Київської області

Фото: Прокуратура Київської області

Война в Украине, Зброя, Киевская область, Полиция
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