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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру

Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру

Прокуратура та поліція Київської області викрили військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на зберіганні у своїй оселі арсеналу зброї.

За даними слідства, підозрюваний незаконно зберігав зброю та боєприпаси.

Правоохоронці провели 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі.

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– Вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження, – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Зброя. Фото: прокуратура Київської області
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру
Збирав вдома арсенал зброї: співробітнику ТЦК на Київщині повідомлено про підозру

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення.

Правоохоронцями також встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до вказаного правопорушення.

Прокуратурою чоловіку було повідомлено про підозру соціальної підтримки Київської області за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

Досудове розслідування триває.

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Джерело: Прокуратура Київської області

Фото: Прокуратура Київської області

Війна в Україні, Зброя, Київська область, Поліція
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