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Украина
Валерий Савицкий, редактор ленты

В Ивано-Франковской области полицейский насмерть сбил подростка

В Ивано-Франковской области полицейский насмерть сбил подростка
Фото: Depositphotos

На Прикарпатье сотрудник Нацполиции не при исполнении насмерть сбил подростка. Начато расследование.

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, ДТП произошло около 22:20 в пятницу, 22 сентября, в селе Ценява Коломыйского района.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW на неосвещенном участке сбил подростка. От полученных травм 16-летний парень скончался.

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На место выехали правоохранители и сотрудники Государственного бюро расследований. Экспертиза показала, что водитель был трезв.

Следственное подразделение ГБР начало уголовное производство. Кроме того, полиция Прикарпатья проводит служебное расследование, результаты которого будут направлены в ГБР.

Напомним, 16 августа 2023 года в городе Белгород-Днестровский в Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку и скрылся с места трагедии.

Утром 25 июня в Кировоградской области нетрезвый полицейский посадил в легковушку семерых выпускников. По дороге водитель потерял управление и автомобиль вылетел с дороги в кювет. В ДТП погибли трое 17-летних девушек.

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