Угроза атак БПЛА: в Москве закрыли все аэропорты

В аэропортах Москвы введен режим Ковер.

— Воздушное пространство над авиагаванями закрыто. Задержаны 13 рейсов, еще семь отменены, — сообщает Telegram-канал FREEDOM.

План Ковер в аэропортах РФ вводится, когда в небе обнаружили неизвестные или опасные объекты.

Напомним, днем в воскресенье, 24 сентября, в российском Курске прогремели взрывы. Позже стало известно о прилете беспилотников по местному управлению ФСБ и нефтеперерабатывающему заводу. Мэр Курска вынужденно отменил праздничный салют в честь Дня города.

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