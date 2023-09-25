Угроза атак БПЛА: в Москве закрыли все аэропорты
В аэропортах Москвы введен режим Ковер.
— Воздушное пространство над авиагаванями закрыто. Задержаны 13 рейсов, еще семь отменены, — сообщает Telegram-канал FREEDOM.
План Ковер в аэропортах РФ вводится, когда в небе обнаружили неизвестные или опасные объекты.
Напомним, днем в воскресенье, 24 сентября, в российском Курске прогремели взрывы. Позже стало известно о прилете беспилотников по местному управлению ФСБ и нефтеперерабатывающему заводу. Мэр Курска вынужденно отменил праздничный салют в честь Дня города.
В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты уничтожили 5 единиц автотехники под Москвой и в Калуге.
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