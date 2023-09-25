Загроза атак БПЛА: у Москві закрили всі аеропорти
В аеропортах Москви запроваджено режим Ковер.
– Повітряний простір над авіагаванями закрито. Затримано 13 рейсів, ще сім скасовано, – повідомляє Telegram-канал FREEDOM.
План Ковер в аеропортах РФ вводять, коли в небі виявили невідомі або небезпечні об’єкти.
Нагадаємо, вдень у неділю, 24 вересня, у російському Курську прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо про приліт безпілотників по місцевому управлінню ФСБ і нафтопереробному заводу. Мер Курська вимушено скасував святковий салют на честь Дня міста.
У ніч на 24 вересня невідомі диверсанти знищили 5 одиниць автотехніки біля Москви і в Калузі.
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк