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Валерій Савицький, редактор стрічки

Загроза атак БПЛА: у Москві закрили всі аеропорти

Загроза атак БПЛА: у Москві закрили всі аеропорти
Фото: Getty Images

В аеропортах Москви запроваджено режим Ковер.

– Повітряний простір над авіагаванями закрито. Затримано 13 рейсів, ще сім скасовано, – повідомляє Telegram-канал FREEDOM.

План Ковер в аеропортах РФ вводять, коли в небі виявили невідомі або небезпечні об’єкти.

Нагадаємо, вдень у неділю, 24 вересня, у російському Курську прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо про приліт безпілотників по місцевому управлінню ФСБ і нафтопереробному заводу. Мер Курська вимушено скасував святковий салют на честь Дня міста.

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безпілотник, Москва, Росія
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