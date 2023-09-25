Загроза атак БПЛА: у Москві закрили всі аеропорти

В аеропортах Москви запроваджено режим Ковер.

– Повітряний простір над авіагаванями закрито. Затримано 13 рейсів, ще сім скасовано, – повідомляє Telegram-канал FREEDOM.

План Ковер в аеропортах РФ вводять, коли в небі виявили невідомі або небезпечні об’єкти.

Нагадаємо, вдень у неділю, 24 вересня, у російському Курську прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо про приліт безпілотників по місцевому управлінню ФСБ і нафтопереробному заводу. Мер Курська вимушено скасував святковий салют на честь Дня міста.

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