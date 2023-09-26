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Уменьшится блокада портов. В разведке Британии оценили последствия ударов по ЧФ РФ

Уменьшится блокада портов. В разведке Британии оценили последствия ударов по ЧФ РФ
Фото: Факти ICTV

Разрушительные и хорошо скоординированные удары Сил обороны Украины по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли серьезный ущерб его боеспособности и не только, считают в разведке Минобороны Великобритании.

Это не означает, что российские корабли потеряли способность наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местные районы безопасности, однако, скорее всего, как отмечают в разведке, они не смогут продолжать более широкое региональное патрулирование, а фактическая блокада украинских портов будет уменьшена.

— Также, вероятно, ухудшится способность защищать свои активы в портах и проводить плановое техобслуживание. В Черном море продолжается динамичная, глубоководная битва. Это заставит Россию занять реактивную позицию, одновременно демонстрируя, что украинские военные могут подорвать символическую и стратегическую проекцию силы Кремля из его теплого порта в оккупированном Севастополе, — подытожили в британской разведке.

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Накануне Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что 22 сентября во время успешного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе ликвидированы 34 российских офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов.

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Война в Украине, Великобритания, Крым, Разведка, Російська агресія, Севастополь, Черное море, Чорноморський флот РФ
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