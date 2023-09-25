ЧФ РФ обезглавлен, россиян ждут большие проблемы: хронология и итоги хлопков в Крыму

В последние недели во временно оккупированном Крыму совсем не спокойно. Взрывы слышали вблизи Джанкоя, Красноперекопска, Евпатории и еще много где. Но больше всего достается Севастополю.

А в прошлую пятницу хорошо прилетело по зданию штаба Черноморского флота РФ.

Факты ICTV собрали информацию, где в Крыму в последнее время было очень громко.

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Ночью 25 сентября сильно громыхнуло в Севастополе. Местные жители в соцсетях сообщали, что громкий звук слышали аж в Бахчисарае.

24 сентября в Севастополе было громко — в сети сразу появились фото густого дыма, поднимающегося над городом. Однако оккупационный губернатор Севастополя заверил, что это просто горит сухая растительность на улице Сапунгорской в Балаклавском районе.

22 сентября в оккупированном Севастополе ракеты попали в штаб Черноморского флота РФ. Здание подверглось значительным разрушениям. По данным Сил специальных операций, удар по штабу ЧФ РФ нанесли именно тогда, когда там на совещание собралось руководство российского флота. Впоследствии в ССО сообщили, что в результате удара по командному штабу ликвидированы 34 российских офицера, среди которых командующий ЧФ РФ Виктор Соколов. Еще 105 оккупантов получили ранения, здание штаба не подлежит восстановлению.

По предварительной информации, удары по российскому штабу морского командования осуществили ракетой Storm Shadow или ее французским аналогом Scalp.

В тот же день взрывы слышали в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

В Бахчисарайском районе было попадание по воинской части. В то же время громко было в районе Первомайского и Красногвардейского.

21 сентября под вечер в Севастополе местные услышали звуки взрывов в районе улицы Горпищенко, а также Балаклавского района. Оккупационные власти города не прокомментировали взрыв. Поэтому до сих пор не известно, что именно произошло.

21 сентября Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ нанесли масштабный удар по военному аэродрому Саки, неподалеку от Евпатории. Тогда на аэродроме находилось не менее 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК Панцирь.

Также на этом аэродроме находилась база подготовки операторов ударных дронов Mojaher.

20 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что ВСУ ракетами атаковали места дислокации российской техники в оккупированном Крыму. Местные жители сообщали о взрывах в районе Севастополя и Инкермана. А российский губернатор Михаил Развожаев заявил, что в районе поселка Кача и села Верхнесадовое российское ПВО якобы сбило украинские беспилотники.

Предварительно, в районе Верхнесадового находится командный пункт и специальный радиоцентр Черноморского флота РФ.

17 сентября было громко в районе мыса Фиолент (Севастополь). Впоследствии глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что взрывы прогремели вблизи части радиотехнической разведки или части ПВО рядом с Монастырским шоссе.

17 сентября было громко и вблизи Феодосии. Оккупационная удачная сообщила, что российская противовоздушная оборона якобы сбила беспилотник на подлете к местной нефтебазе.

Поражение российских кораблей

14 сентября надводный дрон СБУ SeaBaby (Морской малыш) нанес удар по российскому ракетному кораблю Самум вблизи Севастопольской бухты. Корабль получил большую дыру и повреждения винта. Поэтому самостоятельно Самум уже не мог идти и российским военным пришлось отбуксировать корабль на ремонт.

Утром 14 сентября Силы обороны Украины в юго-западной части Черного моря нанесли удар по двум российским патрульным кораблям типа Василий Быков.

Около 3 часов ночи 13 сентября ВСУ ударили по российскому большому десантному кораблю Минск и подводной лодке Ростов-на-Дону. Оба корабля на момент попадания стояли в Севастопольском ремонтном заводе, где после попадания произошел масштабный пожар.

Как Украине удалось нанести мощные удары по оккупантам в Крыму

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что именно кропотливая работа украинских спецслужб и военных помогла нанести такие сокрушительные удары по вражеским кораблям и штабу Черноморского флота РФ.

— Украинские военные провели тщательную разведку, чтобы узнать о расположении российских систем ПВО, их радиусы действия, найти коридоры, по которым можно было бы обходить эти ПВО и наносить удары, в частности по радарам С-400 в западной части оккупированного полуострова, — сказал эксперт.

Российская ПВО стала уязвима из-за правильной стратегии украинских войск по применению средств, в частности разведывательных и ударных дронов. Последние, например, взяли на себя функцию обмана и поражения вражеской противовоздушной обороны.

Ранее российский диктатор Владимир Путин дал поручение об усилении охраны Керченского моста, или в целом оккупированного Крыма. Но это не помогло.

Эксперт считает, что вряд ли россияне смогут принять меры, которые бы значительно усилили оборону оккупированного полуострова.

Две стратегии украинских ударов

Александр Мусиенко считает, что украинские удары по врагам в Крыму имеют целью:

установить господство Украины в северо-западной акватории Черного моря и поэтому наносятся удары по кораблям ЧФ РФ;

удары по логистике и объектам, которые питают вражеские группировки на южном фронте в Украине.

Эксперт считает, что украинцы будут наблюдать еще больше ударов по российским складам, нефтебазам, аэродромам, скоплению техники и тому подобное.

— Думаю, что наша группировка войск на Мелитопольском направлении тоже почувствует положительный эффект от этих ударов, — отметил эксперт.

Жеста доброй воли пока не будет

Партизанское движение Атеш информирует, что оккупанты ищут места временной дислокации для своих военных, ведь опасаются новых ударов по объектам в Крыму. Например, командование севастопольского Нахимовского военного училища выселяет курсантов из казарм на ночное время. Места для них ищут в хостелах и гостиницах. Похожая ситуация и в других воинских частях оккупированного полуострова.

В комментарии Фактам ICTV военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко выразил сомнение, что оккупанты начнут бежать из Крыма.

— Российские военные не будут бежать из Крыма. После того как оккупанты начнут бежать из Запорожской и Херсонской областей, то они пойдут в Крым. На восток не будут бежать. Никто из российского командования в краткосрочной и среднесрочной перспективе задачи бежать из Крыма. Поэтому жеста доброй воли пока не будет, — отметил Александр Коваленко.

По его мнению, после бегства с юга Украины в Крыму будет сконцентрировано более 120 тыс. личного состава ВС РФ. На полуострове россияне будут продолжать обустраивать оборону.

Стоит отметить, что уничтожение военной техники, складов с боеприпасами не на 100% лишит оккупантов средств ведения войны, ведь пока они имеют альтернативные пути, например, с востока. Но большие проблемы у россиян будут точно.

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