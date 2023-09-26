Зменшиться блокада портів. У розвідці Британії оцінили наслідки ударів по ЧФ РФ

Руйнівні та добре скоординовані удари Сил оборони України по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали серйозної шкоди його боєздатності і не тільки, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Це не означає, що російські кораблі втратили здатність завдавати ударів крилатими ракетами і патрулювати місцеві райони, проте, найімовірніше, як зауважують у розвідці, вони не зможуть продовжувати більш широке регіональне патрулювання, а фактична блокада українських портів буде зменшена.

– Також, ймовірно, погіршиться здатність захищати свої активи в портах і проводити планове техобслуговування. У Чорному морі триває динамічна, глибоководна битва. Це змусить Росію зайняти реактивну позицію, одночасно демонструючи, що українські військові можуть підірвати символічну і стратегічну проєкцію сили Кремля з його теплого порту в окупованому Севастополі, – підсумували у британській розвідці.

Напередодні Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що 22 вересня під час успішного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі ліквідовано 34 російських офіцери, серед яких командувач флоту Віктор Соколов.

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