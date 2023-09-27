Непрофессиональные и напрасные заявления: Ходжес о критике контрнаступления ВСУ
Критика украинского контрнаступления — это непрофессиональные и бесполезные заявления.
Такое мнение во время дискуссии в Вашингтоне Победа Украины: мигает желтый сигнал? высказал генерал США в отставке Бен Ходжес, отвечая на вопрос Роберта Макконнелла, соучредителя Фонда США — Украина, относительно критики в адрес действий украинской армии в войне:
Генерал отметил, что украинцам приходится противостоять агрессии РФ без поддержки авиации, без которой США, Великобритания или Германия никогда не отправляли бы своих военных на боевые действия.
— Контрнаступление — это не только то, что мы видим на поле боя, — отметил Ходжес.
По его мнению, ВСУ проводят многосоставные комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаку дронов, киберборьбу, выведение из строя российских радаров и ПВО.
Кроме того, по словам Ходжеса, впечатляющей является работа украинских военных по Черноморскому флоту, так как это создает огромное давление на Генштаб РФ.
Генерал подчеркнул: тем, кто за 8 тыс. км критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко