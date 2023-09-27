Непрофессиональные и напрасные заявления: Ходжес о критике контрнаступления ВСУ

Критика украинского контрнаступления — это непрофессиональные и бесполезные заявления.

Такое мнение во время дискуссии в Вашингтоне Победа Украины: мигает желтый сигнал? высказал генерал США в отставке Бен Ходжес, отвечая на вопрос Роберта Макконнелла, соучредителя Фонда США — Украина, относительно критики в адрес действий украинской армии в войне:

Генерал отметил, что украинцам приходится противостоять агрессии РФ без поддержки авиации, без которой США, Великобритания или Германия никогда не отправляли бы своих военных на боевые действия.

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— Контрнаступление — это не только то, что мы видим на поле боя, — отметил Ходжес.

По его мнению, ВСУ проводят многосоставные комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаку дронов, киберборьбу, выведение из строя российских радаров и ПВО.

Кроме того, по словам Ходжеса, впечатляющей является работа украинских военных по Черноморскому флоту, так как это создает огромное давление на Генштаб РФ.

Генерал подчеркнул: тем, кто за 8 тыс. км критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя.

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