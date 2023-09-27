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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Непрофесійні та марні заяви: Годжес про критику контрнаступу ЗСУ

Генерал Бен Годжес
Фото: Getty Images

Критика українського контрнаступу – це непрофесійні та марні заяви.

Таку думку під час дискусії у Вашингтоні Перемога України: блимає жовтий сигнал? висловив генерал США у відставці Бен Годжес.

Він відповідав на запитання Роберта Макконнелла, співзасновника Фундації США-Україна стосовно критики на адресу дій української армії у війні:

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– Це непрофесійні та марні заяви.

Генерал наголосив, що українцям доводиться протистояти агресії РФ без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не відправляла б своїх військових на бойові дії.

– Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою, – зазначив Годжес.

На його думку, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кіберборотьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим.

Крім того, за словами Годжеса, вражаючою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на Генштаб РФ.

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Генерал наголосив: тим, хто за вісім тисяч кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе.

Бен Годжес, Війна в Україні, Російська агресія
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