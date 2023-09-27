Непрофесійні та марні заяви: Годжес про критику контрнаступу ЗСУ
Критика українського контрнаступу – це непрофесійні та марні заяви.
Таку думку під час дискусії у Вашингтоні Перемога України: блимає жовтий сигнал? висловив генерал США у відставці Бен Годжес.
Він відповідав на запитання Роберта Макконнелла, співзасновника Фундації США-Україна стосовно критики на адресу дій української армії у війні:
– Це непрофесійні та марні заяви.
Генерал наголосив, що українцям доводиться протистояти агресії РФ без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не відправляла б своїх військових на бойові дії.
– Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою, – зазначив Годжес.
На його думку, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кіберборотьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим.
Крім того, за словами Годжеса, вражаючою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на Генштаб РФ.
Генерал наголосив: тим, хто за вісім тисяч кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко