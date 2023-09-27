Оккупанты устанавливают железнодорожное сообщение между Мариуполем, Волновахой и Донецком

Оккупационные силы пытаются установить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем, Волновахой и Донецком. Эти попытки не остались только на словах — уже начато строительство железнодорожного моста неподалеку от села Гранитное через реку Кальмиус.

Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

В случае успеха, это откроет возможность включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

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— Эта инициатива не только повлияет на военную и гражданскую логистику, но и существенно уменьшит зависимость от железнодорожного сообщения через Крымский мост, — отметил Андрющенко.

Напомним, что железнодорожное сообщение из Волоновахи:

на запад идет дальше через Розовку — Мелитополь в Крым;

на север — Донецк.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе группа украинских партизан успешно поразила базу российских войск и обесточила ее.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко

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