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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Оккупанты устанавливают железнодорожное сообщение между Мариуполем, Волновахой и Донецком

Оккупанты устанавливают железнодорожное сообщение между Мариуполем, Волновахой и Донецком

Оккупационные силы пытаются установить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем, Волновахой и Донецком. Эти попытки не остались только на словах — уже начато строительство железнодорожного моста неподалеку от села Гранитное через реку Кальмиус.

Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

В случае успеха, это откроет возможность включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

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— Эта инициатива не только повлияет на военную и гражданскую логистику, но и существенно уменьшит зависимость от железнодорожного сообщения через Крымский мост, — отметил Андрющенко.

Напомним, что железнодорожное сообщение из Волоновахи:

  • на запад идет дальше через Розовку — Мелитополь в Крым;
  • на север — Донецк.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе группа украинских партизан успешно поразила базу российских войск и обесточила ее.

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Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко

Война в Украине, Донецкая область, Залізниця, Мариуполь
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