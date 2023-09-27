Окупанти встановлюють залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком
Окупаційні сили намагаються встановити пряме залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Ці намагання не залишилися лише на словах – вже розпочато будівництво залізничного мосту неподалік від села Гранітне через річку Кальміус.
Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
У разі успіху, це відкриє можливість включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха у пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.
— Ця ініціатива не тільки вплине на військову та цивільну логістику, а й суттєво зменшить залежність від залізничного сполучення через Кримський міст, — зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, що залізничне сполучення з Волоновахи:
- на захід йде далі через Розівку – Мелітополь в Крим;
- на північ – Донецьк.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі група українських партизанів успішно уразила базу російських військ і знеструмила її.
Джерело: Петро Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко
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