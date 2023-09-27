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Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Окупанти встановлюють залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком

Окупанти встановлюють залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком

Окупаційні сили намагаються встановити пряме залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Ці намагання не залишилися лише на словах – вже розпочато будівництво залізничного мосту неподалік від села Гранітне через річку Кальміус.

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

У разі успіху, це відкриє можливість включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха у пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

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— Ця ініціатива не тільки вплине на військову та цивільну логістику, а й суттєво зменшить залежність від залізничного сполучення через Кримський міст, — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, що залізничне сполучення з Волоновахи:

  • на захід йде далі через Розівку – Мелітополь в Крим;
  • на північ – Донецьк.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі група українських партизанів успішно уразила базу російських військ і знеструмила її.

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проросійські окупанти

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

Війна в Україні, Донецька область, Залізниця, Маріуполь
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