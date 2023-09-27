Окупанти встановлюють залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком

Окупаційні сили намагаються встановити пряме залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Ці намагання не залишилися лише на словах – вже розпочато будівництво залізничного мосту неподалік від села Гранітне через річку Кальміус.

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

У разі успіху, це відкриє можливість включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха у пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.



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— Ця ініціатива не тільки вплине на військову та цивільну логістику, а й суттєво зменшить залежність від залізничного сполучення через Кримський міст, — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, що залізничне сполучення з Волоновахи:

на захід йде далі через Розівку – Мелітополь в Крим;

на північ – Донецьк.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі група українських партизанів успішно уразила базу російських військ і знеструмила її.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

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