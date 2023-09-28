Кулеба про суперечку довкола експорту: “Зернова війна” не потрібна ні Києву, ні Варшаві

Україна прагне вирішити проблему з експортом зерна, адже ні нам, ні Варшаві не потрібна “зернова війна”.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він визнав, що зараз щодо питання експорту “емоції вирують”. Міністр прогнозує, що до 15 жовтня, коли в Польщі відбудуться парламентські вибори, “температура ще може підніматися”.

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Однак Київ налаштований на конструктив та вже співпрацює з Єврокомісією. Польща отримала чіткі сигнали про бажання України знайти вирішення ситуації.

– Історія, майбутнє і безпека просто не залишають нам іншого вибору, як вийти з цієї кризи. Не ми цю кризу створили, і ми абсолютно налаштовані на її припинення… Нам ця зернова війна не потрібна, і Польщі теж, – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що спочатку зернове ембарго діяло в п’яти державах. Але тепер Болгарія і Румунія не стали продовжувати заборону.

За словами глави МЗС, це свідчить, що “невирішуваних проблем немає”.

– Болгарія і Румунія знайшли рішення, а інші три країни не знайшли. Причина того, чому не знайшли, очевидно, не тому, що рішень немає. Є якісь інші причини, чому ці рішення не знаходяться, – заявив Кулеба, запевнивши, що Україна прагне врегулювати суперечку.

Що відомо про суперечку довкола зерна

На початку травня цього року Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українського зерна: насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн ЄС. Йдеться про Польщу, Словаччину, Болгарію, Румунію та Угорщину.

Обмеження діяли до 15 вересня, і Брюссель вирішив їх не продовжувати. Однак Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що в односторонньому порядку продовжать ембарго.

У відповідь Україна вирішила позиватися у Світову організацію торгівлі проти цих держав.

Паралельно українська сторона запропонувала Євросоюзу та країнам-сусідам компроміс щодо зернового експорту.

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