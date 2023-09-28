Кулеба про суперечку довкола експорту: “Зернова війна” не потрібна ні Києву, ні Варшаві
Україна прагне вирішити проблему з експортом зерна, адже ні нам, ні Варшаві не потрібна “зернова війна”.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.
Він визнав, що зараз щодо питання експорту “емоції вирують”. Міністр прогнозує, що до 15 жовтня, коли в Польщі відбудуться парламентські вибори, “температура ще може підніматися”.
Однак Київ налаштований на конструктив та вже співпрацює з Єврокомісією. Польща отримала чіткі сигнали про бажання України знайти вирішення ситуації.
– Історія, майбутнє і безпека просто не залишають нам іншого вибору, як вийти з цієї кризи. Не ми цю кризу створили, і ми абсолютно налаштовані на її припинення… Нам ця зернова війна не потрібна, і Польщі теж, – наголосив Кулеба.
Він нагадав, що спочатку зернове ембарго діяло в п’яти державах. Але тепер Болгарія і Румунія не стали продовжувати заборону.
За словами глави МЗС, це свідчить, що “невирішуваних проблем немає”.
– Болгарія і Румунія знайшли рішення, а інші три країни не знайшли. Причина того, чому не знайшли, очевидно, не тому, що рішень немає. Є якісь інші причини, чому ці рішення не знаходяться, – заявив Кулеба, запевнивши, що Україна прагне врегулювати суперечку.
Що відомо про суперечку довкола зерна
На початку травня цього року Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українського зерна: насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн ЄС. Йдеться про Польщу, Словаччину, Болгарію, Румунію та Угорщину.
Обмеження діяли до 15 вересня, і Брюссель вирішив їх не продовжувати. Однак Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що в односторонньому порядку продовжать ембарго.
У відповідь Україна вирішила позиватися у Світову організацію торгівлі проти цих держав.
Паралельно українська сторона запропонувала Євросоюзу та країнам-сусідам компроміс щодо зернового експорту.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко