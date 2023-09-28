Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Що таке анексія та її відмінність від окупації: розповідаємо простими словами
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень світла
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Кулеба про суперечку довкола експорту: “Зернова війна” не потрібна ні Києву, ні Варшаві

зерно
Фото: Unsplash

Україна прагне вирішити проблему з експортом зерна, адже ні нам, ні Варшаві не потрібна “зернова війна”.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він визнав, що зараз щодо питання експорту “емоції вирують”. Міністр прогнозує, що до 15 жовтня, коли в Польщі відбудуться парламентські вибори, “температура ще може підніматися”.

Зараз дивляться

Однак Київ налаштований на конструктив та вже співпрацює з Єврокомісією. Польща отримала чіткі сигнали про бажання України знайти вирішення ситуації.

– Історія, майбутнє і безпека просто не залишають нам іншого вибору, як вийти з цієї кризи. Не ми цю кризу створили, і ми абсолютно налаштовані на її припинення… Нам ця зернова війна не потрібна, і Польщі теж, – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що спочатку зернове ембарго діяло в п’яти державах. Але тепер Болгарія і Румунія не стали продовжувати заборону.

За словами глави МЗС, це свідчить, що “невирішуваних проблем немає”.

– Болгарія і Румунія знайшли рішення, а інші три країни не знайшли. Причина того, чому не знайшли, очевидно, не тому, що рішень немає. Є якісь інші причини, чому ці рішення не знаходяться, – заявив Кулеба, запевнивши, що Україна прагне врегулювати суперечку.

Читайте також
У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернового спору
Кулеба про суперечку довкола експорту: “Зернова війна” не потрібна ні Києву, ні Варшаві

Що відомо про суперечку довкола зерна

На початку травня цього року Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українського зерна: насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн ЄС. Йдеться про Польщу, Словаччину, Болгарію, Румунію та Угорщину.

Обмеження діяли до 15 вересня, і Брюссель вирішив їх не продовжувати. Однак Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що в односторонньому порядку продовжать ембарго.

У відповідь Україна вирішила позиватися у Світову організацію торгівлі проти цих держав.

Паралельно українська сторона запропонувала Євросоюзу та країнам-сусідам компроміс щодо зернового експорту.

Читайте також
У Польщі вважають “хорошим” план України щодо ліцензування агропродукції
зерно урожай

Джерело: Інтерфакс-Україна
Єврокомісія, Європейський Союз, Дмитро Кулеба, експорт зерна, Зерно, Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Критика контрнаступу в США не лунала, там розуміють, що ЗСУ творять військове диво – Кулеба
Дмитро Кулеба
У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернового спору
Кулеба про суперечку довкола експорту: “Зернова війна” не потрібна ні Києву, ні Варшаві
Польща, Латвія, Литва та Швеція бойкотуватимуть турніри УЄФА з російськими командами
лого УЄФА
Польща хоче стати господаркою літньої Олімпіади-2036
Анджей Дуда
У Польщі вважають “хорошим” план України щодо ліцензування агропродукції
зерно урожай

Завантаження

Ігри
Відео
Економіка
Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
Не було варіантів… Моторошна історія артилеристів, які вижили у палаючій машині
Кулеба про суперечку довкола експорту: “Зернова війна” не потрібна ні Києву, ні Варшаві
Ліцензія на експорт зерна та розмінування країни за 10 років! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Кулеба про суперечку довкола експорту: “Зернова війна” не потрібна ні Києву, ні Варшаві
Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Кулеба про суперечку довкола експорту: “Зернова війна” не потрібна ні Києву, ні Варшаві
СБУ взялась за адвоката Медведчука та Шарія | Князєв в СІЗО, але… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Кулеба про суперечку довкола експорту: “Зернова війна” не потрібна ні Києву, ні Варшаві
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь