В Минэкономики рассказали, при каких условиях могут отозвать иск в ВТО в рамках зернового спора

Украина может отозвать инициированную процедуру во Всемирной торговой организации (ВТО) в рамках спора по агропродукции с приграничными государствами.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка, который по совместительству является торговым представителем Украины.

— Для нас очень важно, чтобы польская сторона, другие государства и ЕС гарантировали нам, что подобные ограничения в будущем не произойдут, потому что они являются противоправными, неадекватными и неприемлемыми для Украины. Когда мы получим такие гарантии, мы формально объявим, что этот спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться последним. На сегодня важно запустить механизм согласования и верификации с партнерами, — сказал он.

Он добавил, что сегодня уже пять государств признали, что предложения Украины по экспорту агропродукции являются вполне конструктивными.

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— Сегодня мы имеем пятое государство, которое наконец сказало, что считает предложения (Украины, — Ред.) вполне конструктивными, поскольку сегодня состоялся разговор министров аграрной политики Роберта Телуса и Николая Сольского на эту тему. Мы видим, что позиция, например, Польши является достаточно упрямой, но нам надо как-то потихоньку разблокировать этот вопрос, — пояснил он.

Вместе с тем, Качка говорит, что для Украины является важным сдвигом то, что с польской стороной начались конструктивные переговоры.

— Это первый небольшой шаг вперед. Если все удастся, то через несколько недель мы выйдем на конструктивное решение. Завтра у нас будет совместная встреча с Еврокомиссией и пятью странами-членами, будем говорить о дальнейших шагах, — добавил Тарас Качка.

Ранее Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии. Иски были связаны с односторонним запретом импорта украинской агропродукции со стороны Варшавы, Братиславы и Будапешта. Параллельно с иском украинское правительство начало переговоры с этими странами об условиях экспорта агропродукции из Украины.

Уже 26 сентября состоялась встреча министров сельского хозяйства стран Вышеградской четверки — Чехии, Венгрии, Словакии и Польши, которые призвали Евросоюз изучить так называемые коридоры солидарности, по которым Украина экспортирует зерно в третьи страны.

К встрече тогда присоединился министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский, который заявил, что Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур, в соответствии с решением Еврокомиссии, и пока не экспортирует в пять стран агропродукцию без их согласования.

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