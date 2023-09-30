Беларусь пытается легализовать незаконный вывоз украинских детей — МИД Украины

Беларусь планирует 4 октября разрешить представителям иностранных дипломатических миссий посетить так называемые места проживания, обучения и оздоровления украинских детей, которые были силой вывезены россиянами из Лисичанска и Северодонецка.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с нормами международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление.

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Во избежание ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.

– Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске, воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима, — отметили в МИД Украины.

В ведомстве заверили, что Украина как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжит работу для привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей.

Недавно российские оккупанты под разными предлогами, в том числе и якобы для оздоровления, вывезли с временно оккупированных территорий в РФ еще около 450 украинских детей, сообщает Центр национального сопротивления.

По состоянию на сегодняшний день в России незаконно усыновили по меньшей мере 386 украинских детей. По этому количеству у Украины есть подтвержденные данные.

Фото: сайт президента Беларуси

Источник : МИД

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