Беларусь пытается легализовать незаконный вывоз украинских детей — МИД Украины
Беларусь планирует 4 октября разрешить представителям иностранных дипломатических миссий посетить так называемые места проживания, обучения и оздоровления украинских детей, которые были силой вывезены россиянами из Лисичанска и Северодонецка.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
Указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с нормами международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление.
Во избежание ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.
– Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске, воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима, — отметили в МИД Украины.
В ведомстве заверили, что Украина как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжит работу для привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей.
Недавно российские оккупанты под разными предлогами, в том числе и якобы для оздоровления, вывезли с временно оккупированных территорий в РФ еще около 450 украинских детей, сообщает Центр национального сопротивления.
По состоянию на сегодняшний день в России незаконно усыновили по меньшей мере 386 украинских детей. По этому количеству у Украины есть подтвержденные данные.
Фото: сайт президента Беларуси
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