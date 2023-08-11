Лукашенко заявил, что и в дальнейшем будет вывозить детей из Украины в Беларусь
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и в дальнейшем будет вывозить украинских детей с Донбасса, несмотря на уголовную ответственность.
Об этом сообщила его пресс-служба, а также государственное информационное агентство Беларуси Белта.
Во время общения с работниками в аэропорту Минска Лукашенко сказал, что “планировал и планирует” заниматься так называемым оздоровлением украинских детей из Донбасса в Беларуси.
— Будем поддерживать детишек. И то, что западники пытаются нарушить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки, — сказал белорусский диктатор.
Напомним, в июле глава белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов во время поездки на оккупированные территории на Востоке Украины заявил, что его организация причастна к “оздоровлению” детей из Украины.
По данным СМИ, с сентября 2022 года в Беларусь было вывезено около 2 150 украинских детей в возрасте от 6 лет. К осени их количество может увеличиться до 3 тыс.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко