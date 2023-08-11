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Валентина Чорна, редактор ленты

Лукашенко заявил, что и в дальнейшем будет вывозить детей из Украины в Беларусь

Лукашенко заявил, что и в дальнейшем будет вывозить детей из Украины в Беларусь
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и в дальнейшем будет вывозить украинских детей с Донбасса, несмотря на уголовную ответственность.

Об этом сообщила его пресс-служба, а также государственное информационное агентство Беларуси Белта.

Во время общения с работниками в аэропорту Минска Лукашенко сказал, что “планировал и планирует” заниматься так называемым оздоровлением украинских детей из Донбасса в Беларуси.

— Будем поддерживать детишек. И то, что западники пытаются нарушить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки, — сказал белорусский диктатор.

Напомним, в июле глава белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов во время поездки на оккупированные территории на Востоке Украины заявил, что его организация причастна к “оздоровлению” детей из Украины.

По данным СМИ, с сентября 2022 года в Беларусь было вывезено около 2 150 украинских детей в возрасте от 6 лет. К осени их количество может увеличиться до 3 тыс.

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Беларусь, Война в Украине, Депортация, Олександр Лукашенко
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