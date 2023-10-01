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Ничего не угрожает поставкам оружия, принятым ранее — Маркарова о принятии временного финансирования в США

Оксана Маркарова - посол України в США

После принятия в США временной бюджетной резолюции, в которой не предусмотрено финансирование для Украины, Киев будет продолжать работу с партнерами для подтверждения помощи. Сейчас ничего не угрожает поставкам, принятым ранее.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она напомнила, что временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. По словам Маркаровой, Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными.

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— Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, которые приняты ранее. У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных 1.6 млрд долл. на оборонную помощь (PDA) + 1.23 млрд долл прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, который только что перечислен на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы, — отметила дипломат.

Маркарова считает, что после завершения 45 дней потребуется новое решение.

Посол подчеркнула, что есть время, ресурсы, а главное — есть двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины, которая дает возможность работать ради подтверждения американской помощи украинской борьбе.

— А мое большое количество разговоров сегодня как с украинскими кокусами, так и с другими лидерами в конгрессе в обеих палатах дает основания считать, что еще до окончания этих 45 дней мы будем обсуждать конкретные решения для Украины, — добавила она.

Вечером 30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которой не включена помощь Украине.

Президент США Джо Байден подписал соответствующий проект, однако подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины.

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Фото: Оксана Маркарова

Оксана Маркарова, США, Украина
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